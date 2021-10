Martins Igbanu parti, Milan Milovanović débarque à Denain

PRO B

Crédit photo : FIBA

Exit James Washington et Martins Igbanu. Après s'être attaché les services de Myles Mack, Denain Voltaire se renforce avec la venue de l'intérieur serbe Milan Milovanović (2,08m, 30 ans). C'est donc le deuxième renfort pour les Dragons, à moins d'une semaine de l'ouverture de la Pro B, au Nantes Basket Hermine.

LIRE AUSSI. "Avec le cœur et les cacahuètes", la JL Bourg finit par étouffer Strasbourg

À Novo Mesto (Slovénie) ces deux dernières saisons, il tournait à 4,8 points à 52,5% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 2,8 passes décisives pour 9,3 d'évaluation en 13 minutes de jeu en 2020-2021. Il découvrira donc l'une des meilleures deuxième division d'Europe, après avoir bourlingué dans des championnats de second rang (Serbie, Bulgarie, Roumanie, Pologne).



Il remplace Martins Igbanu, désireux de s'en aller pour raisons personnelles. L'ancien intérieur de Zemun quitte ainsi le Nord après deux jolies ardoises en Leaders Cup : 20 et 17 points.