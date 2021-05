Mateusz Dziemba ne prolonge pas son contrat à Evreux

Mateusz Dziemba (1,92 m, 29 ans) va mettre fin à son aventure avec l'ALM Evreux Basket le 21 mai prochain puisqu'il ne prolongera pas son contrat. Arrivé en remplaçant médical de Yunio Barrueta, le Polonais tourne à 3,4 points à 25% de réussite aux tirs avec 1,8 rebond, 2,8 passes décisives et 1 interception pour une évaluation de 5 en 21 minutes de jeu. Au terme de son contrat, le 21 mai, il va donc retrouver la Pologne et sa famille. Du coup, l'ALM Evreux va se retrouver avec un joueur en moins - malgré le retour de Barrueta - car Jhornan Zamora (1,94 m, 32 ans) a fait le choix de rentrer au pays. Une situation qui agace l'entraîneur Neno Asceric.

"On ne peut plus recruter, soufflait-il en conférence de presse mardi soir rapporte Paris-Normandie. Le règlement ne nous permet pas d'avoir un joker médical puisque Jhornan est parti. Il n'est pas blessé. Il préférerait rentrer en Pologne auprès de sa femme et de son enfant, récemment né. Qu'est-ce que cela lui coûte de rester trois semaines supplémentaires ? Pas grand-chose. Au contraire, de se montrer davantage."