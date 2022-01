Mathieu Boyer et Saint-Chamond punissent Tours

PRO B

Crédit photo : Alexis Calmel

"C’est une année où la confiance permet de finir les matches." La phrase est signée Alain Thinet. Le doyen des coachs de LNB peut avoir le sourire ! Avec une dernière victoire âprement disputée à Tours (succès 75 à 74), le SCBVG est leader de Pro B, au soir de la phase aller (même si bon nombre de matchs ont été reportés à cause du Covid-19). « J’ai eu très peur, relève-t-il. On a senti que le match nous échappait car Tours a retrouvé de l’adresse et de la percussion, c’était chaud mais on n’a pas lâché. » Un parcours presque sans faute en championnat rendu possible grâce à son éternel duo Jonathan Hoyaux – Mathieu Guichard.

Mathieu Boyer, le facteur X du début de saison à Saint-Chamond

Mais la pièce maitresse se nomme à coup sûr Mathieu Boyer. Détenteur de la meilleure évaluation de NM1 l’an dernier avec Boulogne-sur-Mer (22,7), il a encore démontré qu’il avait des doigts de fée. Confirmant son excellente première partie de saison en Pro B au point d’être un sérieux prétendant au titre de MVP, il a d’ailleurs offert la victoire au SCBVG, à 51 secondes du terme. Sur un bras roulé plein de toucher. L’ancien intérieur de Saint-Vallier a, au passage, battu son record de points (22 unités à 10/16) et d’évaluation (25).

#ProB Quel toucher de Mathieu Boyer pour permettre à Saint-Chamond de s’imposer dans la douleur à Tours. pic.twitter.com/aTnn3zSXdG — Théo Quintard (@TheoQuintard) January 29, 2022

« Je ne sais pas encore comment on a réussi à le gagner car c’était mal embarqué sur les trois dernières minutes, lance à chaud, Jonathan Hoyaux. On n’a jamais réussi à creuser l’écart. On savait qu’ils allaient faire un match de trainard… Pour tout vous dire, ce genre de succès est presque mieux que de larges victoires car on a tendance à se relâcher, lorsqu’on gagne de beaucoup. »

"On n'a pas de marge", dixit Alain Thinet

Là, ce n’était guère le cas. Le Tours Métropole Basket ayant fait le match de trainard par excellence. Pas adroits en première mi-temps (31 % de réussite), les protégés de la Halle Monconseil ont resserré le vice en défense, avec des switches systématiques. Le virevoltant Dylan Affo-Mama, vainqueur du dernier concours de dunks au All-Star Game, a tout donné (20 points à 9/14 aux tirs et 6 rebonds pour 18 d’évaluation en 35 minutes), quand Marques Townes était tantôt top scoreur (22 points à 9/15 aux tirs) et tantôt ambianceur de salle. Mais l’expérience de Saint-Chamond a peut-être parlé dans le money time. Jamais relayé au-dessus de la barre des 10 points et en tête à l’entame de la dernière minute (74-71, 39’), le TMB aurait pu s’imposer avec un peu plus d’adresse…

« Notre défense en 2e mi-temps est remarquable, on aurait pu être récompensé et gagner ce match, regrette Pierre Tavano, le coach de Tours. Avec un peu plus d’adresse, on aurait peut-être pu prendre l’avantage. Quand on défend bien et qu’on n’est pas récompensé sur des contre-attaques, c’est difficile. On a loupé trop de paniers faciles, on a eu beaucoup de déchets dans ce secteur. On redonne la balle directement à notre adversaire qui lui marque alors qu’on aurait pu lui mettre la tête sous l’eau. » « On n’a pas eu le jeu collectif qu’on a l’habitue de développer car on a bafouillé notre basket offensif, indique, pour sa part, Alain Thinet. C’était un match en dent de scie. »

Face à des Tourangeaux contraints de jouer à huit professionnels, les Ligériens ont dû s’employer pour venir à bout du promu tourangeau. Coupés de leur passeur Mathieu Guichard, les Couramiauds continuent de dominer la Pro B. « On n’a pas de marge », répètent en chœur Alain Thinet et Jonathan Hoyaux. Et si c'était ça la recette du SCBVG, se dire qu'ils n'ont de marge sur personne ?

À Tours,