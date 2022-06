Mathis Dossou-Yovo en quête d'un nouveau challenge à Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Auteur d'une saison rentable sous le maillot de l'Élan Chalon (10,9 points à 60% aux tirs et 4,4 rebonds pour 10,9 d'évaluation en 18 minutes de jeu), où il était de retour l'été dernier à la suite de deux prêts successifs à Évreux puis Blois, Mathis Dossou-Yovo (2,05 m, 21 ans) ne va pas poursuivre l'aventure où il était en fin de contrat.

Le jeune pivot français a donné son accord pour rallier Saint-Quentin selon nos informations. La présence sur le banc de Julien Mahé, élu meilleur coach de Pro B en 2020/21 et ayant obtenu une fois de plus de solides résultats collectifs cette saison, a sûrement pesé dans la balance au moment de faire un choix. Sans oublier que le technicien, formateur dans l'âme, aime donner la chance aux jeunes talents et à les faire éclore à l'image d'Hugo Besson, exemple le plus marquant.

Formé entre l'INSEP et l'Élan Chalon, le Castelroussin va ainsi connaître son 4e club de Pro B à seulement 21 ans.