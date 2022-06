Mathis Keita rejoint Champagne Basket

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Comme Enzo Goudou-Sinha un an avant lui, Mathis Keita (1,96 m, 30 ans) passe de Nancy à Champagne Basket, où il va remplacer ce dernier. Mais cette fois, il passe d'un club engagé en Betclic ELITE à un autre de Pro B, et non l'inverse.

Après son départ du SLUC, ce meneur d'expérience a trouvé un nouveau point de chute, toujours dans l'Est de la France. C'est donc à Champagne Basket, relégué en deuxième division, que le natif de Thionville a signé pour deux saisons. Sur place, il apportera au groupe de Thomas Andrieux sa science du jeu et son adresse extérieure, lui qui tournait à 7,2 points, 3,1 rebond et 7,1 passes décisives en moins de 25 minutes sur la saison écoulée. Le club marnais espère qu'il sera capable d'être champion de Pro B, comme il l'a fait avec Roanne en 2019 et donc Nancy en 2022.

Après Lamine Sambe, Jean-Philippe Dally et Grismay Paumier, Champagne Basket va disposer d'un autre fin connaisseur de la Pro B.