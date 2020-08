Matic Rebec, champion d'Europe 2017 avec la Slovénie, est le nouveau meneur de Rouen

PRO B

Crédit photo : FIBA

Alors que Rouen Métropole Basket attendait l'international bulgare Earl Calloway, celui-ci n'a pu tenir sa place dans l'effectif. Les tests médicaux ont révélé une faiblesse à un genou qui le rend actuellement inapte à la compétition de haut-niveau. Après cet épisode malheureux, Alexandre Ménard et son staff se sont donc mis en quête d'un nouveau meneur.

Et ce meneur n'est autre que Matic Rebec (1,80 m, 25 ans), champion d'Europe avec la Slovénie en 2017. Formé dans son pays natal, le néo-normand est très vite devenu un pilier de la sélection nationale. En 2014, il a fait partie du cinq idéal du championnat d'Europe U20 aux côtés de futures stars comme Cedi Osman des Cavaliers de Cleveland (NBA). Sa carrière, il l'a passée la plupart du temps en Slovénie où il a joué pour les Helios Suns, Novo Mesto, Rogaska Crystal ou encore Koper Primorska. Après une expérience en Russie où il a pu connaître la Ligue des Champions (BCL) avec Enisey, il a connu l'Espagne puis la Serbie et enfin la Croatie et l'Allemagne cette saison.

À Rouen, il sera associé au poste 1 avec le très jeune Marcus Gomis. Dans le cinq de départ, il devrait être aligné avec un arrière de premier plan qui devrait arriver dans les prochains jours afin remplacer Samir Mekdad, en instance de départ (bien que sous contrat pour la saison 2020/21).

À l'annonce de cette signature, le coach Alexandre Ménard s'est montré très enthousiaste :

"À 25 ans, Matic Rebec possède toutes les qualités que recherchait le staff technique pour guider l'équipe du RMB version 2020/21 : vitesse, implication défensive, adresse et culture basket. Ce jeune international slovène, champion d'Europe en 2017 possède déjà une solide expérience acquise dans les championnats serbe, croate, espagnol et tout récemment allemand. Son arrivée au Rouen Métropole Basket démontre toute la détermination et l'ambition du club à l'orée de cette nouvelle saison qui s'annonce très excitante !"

Avec cette signature et celle de l'arrière en approche, Rouen s'impose encore un peu plus comme l'un des grands favoris pour une accession à la Jeep ELITE.

L'effectif du Rouen Métropole Basket 2020/21 :

1 : Matic Rebec / Marcus Gomis

2 : Benoit Injai

2/3 : Pierre-Etienne Drouault

3 : Emmanuel Monceau

3/4 : Quentin Ruel

4 : Zimmy Nwogbo

4/5 : Ambroise Couture, David Gassaud

5/4 : Amin Stevens

5 : Earvine Bassoumba

Avec Luka Doncic à l'Euro 2017 (photo : FIBA)