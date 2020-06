Mattéo Legat officiellement à Blois : "Il correspond à l’ADN du club"

Comme annoncé, Mattéo Legat (1,90 m, 24 ans) va poursuivre sa carrière à l'ADA Blois. Enfant du club de Saint-Chamond, celui qui a été repositionné au poste de meneur va connaître un nouveau contexte mais va continuer à jouer les premiers rôles en Pro B. En effet, du côté de Saint-Chamond il a joué la première partie de tableau ces trois dernières saisons. En 2019/20, il tournait à 5 points à 33% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 1,9 passe décisive pour 4,3 d'évaluation en 17 minutes.

"C’est un garçon qui n’a rien eu de facile, il est arrivé dans le groupe pro à Saint-Chamond en tant que jeune du club et a su devenir un joueur de Pro B à part entière dans une équipe qui joue systématiquement le haut de tableau, a commenté le manager général du club Julien Monclair. Il a de beaux fondamentaux, c’est un gros bosseur, il ne lâche rien sur le terrain, il évoluera sur le poste 1 et sera complémentaire de Thomas (Cornely), Benjamin (Monclar) et Lamine (Sambé) sur les lignes arrières. Mattéo correspond à l’ADN du club."