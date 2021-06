Matthieu Missonnier prolonge à Denain

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Chien de garde attitré du dispositif défensif déployé par Rémy Valin, l'entraîneur du Denain Voltaire Basket (Pro B), Matthieu Missonnier (1,84 m, 23 ans) sera encore dans le Nord la saison prochaine. Le club l'a annoncé sur les réseaux ce mercredi 23 juin, à travers un communiqué. Titularisé à 31 reprises en 34 rencontres, l'arrière a présenté des statistiques de 5,4 points, 2,4 rebonds et 3,7 passes décisives pour 6,4 d'évaluation en 25 minutes.

Passé par Prissé-Mâcon (NM2), le centre de formation de Chalon-sur-Saône en 2015 à 2017, furtivement par l'équipe professionnelle en 2018, puis à Lorient et le GET Vosges (N1), Matthieu Missionnier évolue à Denain depuis la saison dernière. Sa prolongation intervient au lendemain des départs de Chris-Ebou Ndow et Stephen Brown à Göttingen (Allemagne), et à l'arrivée de l'Américano-Nigérian David Efianayi, en provenance de la première division danoise.