Maxime Bézin officiellement nommé coach de Lille : "Une belle opportunité et une reconnaissance du travail accompli"

Ce mercredi, le Lille Métropole Basket a confirmé avoir nommé Maxime Bézin (36 ans) au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle à partir de la saison 2021-2022. Il succède à Jean-Marc Dupraz avec qui il est venu en 2017, en tant qu'assistant coach après avoir été le coach principal du Limoges ABC (LF2) entre 2011 et 2017.

"Cette confiance que le club m'accorde représente une belle opportunité et une reconnaissance du travail accompli, a commenté le technicien. C'est plaisant de me dire que je vais porter le projet du LMB dans un environnement que je connais sur le plan structurel mais aussi humain. J'ai passé 4 ans avec Jean-Marc. Il y a des choses en tant qu'homme et technicien qu'il m'a apportées et qui m'ont quelque part façonné. J'ai une approche offensive différente c'est certain mais je n'oublie pas que les deux derniers entraîneurs en date, Jean-Marc et Neno [Asceric] ont mis en place une identité défensive forte. Ca fait partie de l'ADN du club. C'est quelque chose qui me correspond aussi. On va en partie travailler dans la continuité de ce qui a été fait. L'été va être chargé et studieux, d'autant que je pars en Equipe de France féminine U20 du 26 juin au 19 juillet. Il nous faut construire le meilleur effectif possible qui correspondra à ce que je souhaite mettre en place."