Mbaye Ndiage s'engage à l'ADA Blois jusqu'en 2023

C'est désormais officiel : Mbaye Ndiaye (2,05 m, 20 ans) rejoint l'ADA Blois, comme annoncé. L'ailier sénégalais s'est libéré de son contrat le liant à la JL Bourg afin de rejoindre le club pensionnaire de Pro B pour les trois prochaines saisons.

L'ailier sénégalais, arrivé en France et à Bourg-en-Bresse en 2018 comme il nous le racontait récemment, a croisé la route de son futur coach en février dernier lors du Camp LNB 2020, édition dont il a terminé MVP haut la main.

"C’est un jeune joueur que j’ai eu l’occasion de coacher durant 2 jours lors du camp LNB qui s’est déroulé en Février dernier. Lors de ces camps, on voit les meilleurs espoirs français, et lui était vraiment au-dessus du lot. Mbaye possède une envergure de fou et de grosses qualités athlétiques, de percussion et défensives. Il vient pour être titulaire sur le poste 3."