Mbaye Ndiaye blessé, Ivan Février arrive à Blois sous forme de prêt

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si l'ADA Blois hésitait à prendre un pigiste médical, comme l'attestait son communiqué de presse suite à la blessure de Mbaye Ndiaye, il était évident que le club allait mettre tous les moyens possibles pour récupérer un joueur dans le but d'accéder à la Jeep ELITE. C'est ainsi que Ivan Février (2,04 m, 22 ans) débarque de Nanterre sous forme de prêt. Et ce n'est pas la première fois que l'ailier-fort français fait l'ascenceur entre les deux divisions au cours d'une saison. En avril 2019, après une rupture de contrat avec Levallois, il s'était engagé avec Roanne, alors en Pro B. Quelques semaines plus tard, il devenait champion de France et aidait la Chorale a retrouvé l'élite du basket français.

Cette année, avec Nanterre, Février tournait à 4,6 points et 2 rebonds pour 4,2 d'évaluation en 14 minutes. En Pro B, au sein d'une équipe compétitive qui rêve d'accéder (enfin) à la Jeep ELITE, le champion d'Europe U18 2016 vient chercher du temps de jeu par la même occasion. Et pourquoi pas remporter un deuxième titre de champion de France ? Le joueur devrait être qualifié pour la réception de Nantes, vendredi soir.