McClain régale, Paris démarre en retard : la soirée "tout bonus" de Fos-Provence

Ils en rigolaient tous les trois avant l'entame de la rencontre. Ce samedi soir, la Halle Parsemain accueillait les trois joueurs les plus âgés de LNB : Amara Sy (39 ans et 6 mois), Karim Atamna (40 ans et 2 mois) et le revenant surprise, Mamadou Dia (42 ans et 11 mois). Dix jours après avoir renforcé l'équipe de Rémi Giuitta aux entraînements, "Le Maire" a d'ailleurs donné un bon coup de main en première mi-temps, ferraillant pendant six minutes avec Ismael Kamagate, de 23 ans son cadet. « Il était parti pour une autre aventure mais il est vite revenu, l'amour triomphe toujours », sourit l'Amiral. « Avec Mam', ça fait vingt ans qu'on se connait. J'étais à l'ASVEL et lui jouait à Saint-Chamond mais il passait sa vie à Lyon. De le voir reprendre du service dans son club de cœur, ça fait plaisir. Il a encore de beaux restes. C'est sûrement une soirée positive : il revient et il gagne, contre Paris en plus. C'est tout bonus de son côté. »



Le gang des quadras

Et c'est aussi tout bonus pour Kevin McClain. Une soirée rédemption même, pour le talentueux arrière floridien. Il y a un mois, lors du dernier match à Quimper, il avait mal géré la dernière possession du choc des leaders. « Il l'a encore en travers de la gorge », soulignait Rémi Giuitta après la rencontre. Alors l'ancien joueur d'Oldenburg a expulsé quatre semaines de frustration dans le troisième quart-temps à travers un passage irrationnel : 22 points à 6/6 à trois points, 29 points à 11/18 et 3 passes décisives au final. Un coup de chaud qui vient embellir une prestation d'ensemble très sérieuse de l'impressionnant collectif méridional. « On a su imposer notre défense et on a bien maîtrisé notre match », apprécie l'entraîneur emblématique provençal. « Le fait de ne pas avoir de playoffs change un peu l'approche mentale de la saison. Il faut jouer tous les rencontres comme une finale et c'est ce que l'on a fait ce soir. » À cet égard, les coéquipiers de l'épatant Allan Dokossi (12 points, 11 rebonds et 3 interceptions) peuvent aussi se réjouir des défaites de Blois et Quimper dans le même temps.

Paris à la recherche de régularité

À l'image de ses jeunes prospects (19 points à 7/12 pour Juhann Begarin, 9 points à 100% et 5 passes décisives pour Milan Barbitch, 22 d'évaluation pour Ismael Kamagate), les Parisiens ont pourtant opposé une belle résistance par séquences, proposant quelques flashs très intéressants, mais tout en manquant cruellement de consistance. Les hommes de Jean-Christophe Prat ont ainsi traîné comme un boulet leur entame catastrophique (31-12, 11e minute). Et s'ils ont su revenir progressivement (52-48, 25e minute), le festival McClain et le nombre de secondes chances laissées aux BYers (14 rebonds offensifs), même privés de trois intérieurs (Burrows, Hernandez et Massa) ont fini par avoir raison d'eux (72-54, 31e minute). « Notre inconsistance est dommageable », soupire le technicien francilien. « Quand on a été nous-mêmes, on a bien vu qu'ils avaient du mal à jouer et quand on n'a pas été nous-mêmes, on les a laissés jouer. Nous avons beaucoup de regrets car cela aurait pu être un match totalement différent. » Le gros coup potentiel attendra. Le week-end prochain, Saint-Chamond viendra visiter Carpentier et pour l'objectif Jeep ÉLITE du Paris Basketball (5v-5d), il est déjà l'heure de ne plus perdre de temps.

À Fos-sur-Mer,