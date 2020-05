Meilleur rebondeur de Finlande, Dustin Thomas signe à Souffelweyersheim

PRO B

Crédit photo : Ura Basket

La connexion Finlande - France fonctionne bien, comme chaque année ou presque. Après les venues de Marius Van Andringa (Lorient, NM1) et Henri Kantonen (Aix-Maurienne, Pro B), c'est au tour de Dustin Thomas (2,04 m, 24 ans) de poser ses bagages dans l'Hexagone. Le pivot américain vient de s'engager pour une saison avec Souffelweyersheim.

Formé entre l'Université de Colorado (2013/15) et Arkansas (2016/18), Thomas a débuté sa carrière professionnelle à Chypre sous les couleurs d'Etha, club basé à Engomi, dans la périphérie de Nicosie (14 points à 45% aux tirs, 7,4 rebonds et 1,7 passe en 30 minutes). Il en profite pour rafler la Coupe de Chypre au passage un peu à la surprise générale et croise notamment la route de Kentan Facey, pivot cette saison de Souffel et dont la venue de Thomas signifie son départ.

Le natif de Texarkana (ville séparée entre le Texas et l'Arkansas) franchit un cap dans sa carrière et prend la direction de la Finlande en s'engageant avec Ura Basket (10e sur 12), basé à Kaarina. Au côté du néo-lorientais, il améliore ses statistiques et devient même le meilleur rebondeur de Korisliiga : 16,8 points à 57% aux tirs, 11 rebonds et 2,4 passes en 28 minutes. Dustin Thomas a compilé notamment 22 doubles-doubles.

Pouvant également jouer 4, Thomas est un pivot mobile, assez fin et possédant un tir dans le petit périmtère intéressant. À Souffelweyersheim, il vient dans un système défensif et ses qualités de rebondeur ne seront pas de trop.