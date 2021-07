Meilleur rebondeur du championnat lituanien, Julius Kazakauskas signe à Évreux

PRO B

Crédit photo : LKL

Copie conforme. Le moins que l'on puisse dire c'est que Neno Asceric, l'entraîneur de l'ALM Évreux, a remplacé Amadou Sidibé par un joueur au profil et aux statistiques tout à fait similaire. Annoncé par nos soins d'abord, l'information a ensuite été rendue officielle par le club. Julius Kazakauskas (1,97 m, 30 ans) s'est engagé pour une saison avec le club normand.

L'américano-ivoirien, meilleur rebondeur de Pro B la saison passée (9,6 points à 53% dont 40% à 3-points, 9,3 rebonds et 2 passes décisives) ne poursuivra pas l'aventure dans l'Eure bien que le club désirait le prolonger. Mais financièrement le club n'a pas pu suivre les exigences de l'agent de l'intérieur international ivoirien. Celui-ci est donc remplacé par le meilleur rebondeur du championnat lituanien qui cumulait 9,8 points à 50% dont 42,6% à 3-points, 9,3 rebonds (dont 4 offensifs !), 3,3 passes décisives pour 18,4 d'évaluation en 32 minutes de jeu.

Julius Kazakauskas s'est frotté à Joffrey Lauvergne la saison passée (photo : LKL)

Deux fois meilleur rebondeur de Lituanie

Pour la deuxième fois de sa carrière, Kazakauskas va évoluer en dehors de son pays après une première expérience chez le voisin Estonien avec le club de Tartu (2017/19). Formé à Klaipeda de 2008 à 2012, sa ville natale, club de deuxième division à l'époque, le nouveau poste 4 de l'ALM Évreux a passé donc la quasi intégralité de sa carrière en Lituanie. De 2012 à 2015, il a évolué en deuxième division, portant successivement les couleurs de Plungė, Trakai et Klaipeda. Dès la saison 2015/16, Kazakauskas a joué en première division avec Lietkabelis Panevėzys, Dzūkija Alytus, Pieno Zvaigzdės et donc Kėdainiai depuis 2019. D'ailleurs pour son dernier match, l'intérieur lituanien avait réalisé une incroyable performance avec 21 points, 18 rebonds (record de la saison et de sa carrière) et 8 passes décisives pour 44 d'évaluation !

Intérieur très combattif compensant très bien son mètre 96 - il a terminé meilleur rebondeur de LKL en 2017 et 2021 - doté d'un bon Q.I. basket, capable de dégainer de loin, Kazakauskas possède le parfait profil pour s'épanouir en Pro B.