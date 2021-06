Même s'il n'y a plus d'intérêt sportif, "on ne vient pas à la salle juste pour pointer", prévient Sanchez après la victoire de Nantes contre Rouen

PRO B

Crédit photo : NBH

On ne va pas se mentir, on a eu beaucoup de mal à se passionner pour une rencontre entre deux équipes de Pro B qui n'ont plus rien à jouer. Assurées de maintien en deuxième division française et trop loin pour espérer accrocher les deux premières places synonymes de montée en Jeep ÉLITE, le Nantes Basket Hermine (NBH) et le Rouen Métropole Basket (RMB) ont joué les petits bras. Pourtant, l'intention de bien figurer y était pour les deux équipes.

Sans Pierre-Étienne Drouault (touché au poignet), sans Benjamin Injai et privés d'Ike Iroegbu parti faire une pige à l'Élan Chalon et avec un Quentin Ruel victime d'une béquille en première mi-temps, les hommes d'Alexandre Ménard ont rapidement été distancés (43-27, 19'). Mis à l'écart depuis janvier dernier, Emmanuel Monceau (25 minutes pour 4 d'évaluation) profite lui de cette période "post Covid-19" pour gratter quelques minutes.

"Une charge cognitive et mentale trop importante"

"On a fait un non-match face à Saint-Quentin mais le reste du temps, on se bagarre, explique Alexandre Ménard en conférence de presse. On fait le maximum. On essaye de faire en sorte que ces matchs-là servent. Nantes finit sa saison vendredi contre Fos à la maison mais nous, il nous reste cinq matchs en dix jours et clairement, c’est l’enfer. On essaye de faire le travail. Sauf que passer d’un match à l’autre dans les têtes c’est dur, il y a une charge cognitive et mentale trop importante en peu de temps pour des joueurs de Pro B. Je ne veux pas blâmer mes joueurs, ils ont été valeureux en faisant du mieux possible. Le principal est de préserver leur intégrité physique. On joue les deux tiers du championnat en 2 mois... On fait de notre passion notre métier." De là considérer ces rencontres comme de simples matchs amicaux en juin ? "Ce sont des matchs de Leaders Cup. Des passes dans les pieds, des contre-attaques seule... Cela donne des matchs d’une faible qualité..."

"On veut monter à notre public qu'on mouille le maillot"

Il y a bien eu de brèves échauffourées et quelques fautes techniques mais cette rencontre manquait cruellement de saveur. Seul le jeune arrière rouennais Matheo Cauwet, qui a fait ses premiers pas dans le monde professionnel, se souviendra de ce mardi 8 juin 2021. Pour le reste des personnes présentes à la Trocardière, ce ne sera probablement pas le cas... Même si Jérôme Sanchez (17 points à 8/14 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes pour 20 d'évaluation en 25 minutes) veut rester professionnel jusqu'au bout. "On joue tous les matchs pour gagner, avoue l'ailier nantais. On ne vient pas à la salle juste pour pointer et qu'importe le résultat. Fos-sur-Mer viendra jouer sa montée vendredi à la Trocardière et je n'ai pas envie de leur laisser la montée facilement, même si j'y ai des copains. On veut monter à notre public qu'on mouille le maillot."

Cliquez ici pour consulter les statistiques de la rencontre

À la Trocardière (Rezé),