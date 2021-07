Mérédis Houmounou parle du malaise dans le vestiaire de Nancy : "L'équipe s'est sentie abandonnée par le coach"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mérédis Houmounou (1,88 m, 32 ans) se sent bien à Nancy. Originaire de la cité lorraine, cet arrière expérimenté va vivre sa quatrième saison consécutive au SLUC. Il a prolongé jusqu'en 2023. Arrivé en 2018, ce joueur complet à l'état d'esprit tourné vers le collectif a vécu sa plus belle saison sur le plan statistique, avec 9,7 points, 3,4 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,8 interception en 27 minutes de temps de jeu. Malgré la déception née d'une fin de saison à l'issue de laquelle Nancy a échoué aux portes de la Jeep ELITE (cinquième), l'ancien Havrais reste fier de sa production individuelle. Il en a fait part dans les colonnes de l'Est Républicain ce mardi 29 juin.

"Je me suis senti très investi dans mon rôle. Je n'ai jamais été un joueur de stats. Cette saison, je savais qu'il fallait que j'apporte un peu plus. J'ai toujours aimé prendre mes responsabilités. On verra ce que le prochain coach attendra de moi."

Alors que Nancy a engagé un quatrième coach en moins de cinq ans, après l'éviction de François Péronnet et la nomination de Sylvain Lautié, Houmounou évoque le schisme entre les joueurs et l'ancien coach nancéein, comme une des potentielles raisons de l'effondrement lorrain en fin de saison.