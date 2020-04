Michel Mimran (LNB) : "Avec RMC Sport, c'est très difficile d’avoir un contact"

Le directeur général de la Ligue Nationale de Basket (LNB) Michel Mimran s'est exprimé sur la suspension de la saison 2019/20 dans le podcast SportBusiness.Club. Il explique les difficultés avec les partenaires qui ont suspendu leurs paiements.

"C’est très compliqué de décaler un championnat car, comme vous le voyez, le fait d’avoir suspendu des matchs et donc suspendu en quelque sorte la saison, notre diffuseur TV et des sponsors ne nous paient plus [...]. Ces échéances que l’on attendait ne sont pas tombées [...]. Financièrement nous ne sommes pas en situation d’asphyxie, mais on pourrait l’être rapidement. Tous ces partenaires ne comprennent pas qu’il ne s’agit que d’une suspension et en aucun cas de l’arrêt des compétitions [...]. Il y a deux catégories de partenaires : ceux qui comprennent que nous traversons une période difficile mais que le contrat s’applique [...]. Et il y a ceux, malheureusement pas les moindres, qui ont décidé de suspendre leurs paiements. C’est difficile à gérer et à comprendre. Cela donne une définition du terme “partenaire” qui n’est pas la mienne. [...] Avec RMC Sport [diffuseur de la LNB] c’est très difficile d’avoir un contact [...]. Avec Jeep [partenaire titre du championnat élite], ce n’est pas simple pour le moment."