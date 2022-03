Michel-Ofik Nzege en renfort à Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : FIBA

Alors que Saint-Chamond, leader de Pro B, compte deux victoires d'avance et le point-average particulier sur son poursuivant, l'Elan Chalon, les Ligériens ont la possibilité de faire le trou puisqu'ils se déplacent chez les Chalonnais vendredi. Pour cette rencontre, l'entraîneur Alain Thinet était supposé faire avec un secteur intérieur limité. En effet, l'ailier-fort Mohamed Queta a été opéré à la cheville récemment et Sasa Borovnjak "s'est fait mal" lors de la réception de Quimper indique le club.

Du coup, le SCBVG a fait venir l'international suisse Michel-Ofik Nzege (2,03 m, 29 ans). Le poste 4 est déjà passé par la France et Souffelweyersheim en 2017-2018 (9,8 points et 3,7 rebonds en 15 matchs de NM1). Depuis il a évolué en Grande-Bretagne, deuxième division espagnole et deux saisons en Suisse. La saison passée, il tournait à 8,9 points à 55,1% de réussite aux tirs et 5,1 rebonds en 21 minutes avec les Lions de Genève en LNA. Il était sans club depuis et va donc reprendra la compétition chez le leader de Pro B.