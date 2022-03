Mickaël Gelabale sorti sur blessure contre Vichy après 3 minutes de jeu

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

C'est un coup dur pour l'Elan Chalon-. En plus de la défaite 88-79 contre Vichy-Clermont, le poste 4/3 de l'effectif Mickaël Gelebale (2,04 m, 38 ans) n'a joué que 3 minutes contre la JAV suite à une collision avec Cédric Bah. ll a tenté de continuer le match mais a dit stop après avoir pris un écran dès la possession suivante.

Mickaël Gelabale s'ajoute à la liste des joueurs blessés. Il rejoint Mathis Dossou-Yovou et Babacar Niasse à l'infirmerie de Chalon-sur-Saône. Son indisponibilité n'a pas encore été communiqué. Les Bourguignons sont deuxièmes du classement de Pro B avec 16 victoires et 6 défaites. Mickaël Gelebale tourne à 8,1 points, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive pour 11,7 d'évaluation en 20 minutes.