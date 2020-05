Mickaël Hay : "Depuis trois ans, à Blois, nous sommes les couillons sportifs du basket"

Après le manager général Julien Monclar et le président Paul Seignolle, c'est l'entraîneur de l'ADA Blois Mickaël Hay qui est revenu sur la décision finale de l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) de ne pas faire monter de clubs de Pro B pour la saison prochaine. Arrivé au club alors que celui-ci évoluait en Nationale 1, il l'a conduit à la Pro B puis au titre en 2018. Cette année, son équipe était largement en tête de la saison régulière. Mais l'arrêt de l'exercice 2019/20 est une nouvelle fois venu bouleversé ses espoirs de montée...

"Est-ce logique ? Illogique ? Je me dis que ça n'est pas mon problème. Depuis trois ans, à Blois, nous sommes les couillons sportifs du basket. Nous avons dominé deux fois le championnat de la tête et des épaules. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. Cette saison, on n'aurait peut-être pas été champions, on n'aurait peut-être pas gagné jusqu'au bout, mais je vois qu'on progressait sans cesse, qu'on passait des caps. Je le dis clairement, je suis fier d'être l'entraîneur des couillons. Nous avons été trois fois premiers en cinq ans, je suis fier de ce club qu'est l'ADA Blois et des joueurs qui sont passés chez nous. On ne sera peut-être plus jamais premiers, mais les moments qu'on a vécus depuis cinq ans, on les gardera toute notre vie en tête."