Mickaël Hay (Blois) : "La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est le maintien"

Auteur d'un très bon début de saison 2021-2022, l'ADA Blois enchaîne les défaites depuis plusieurs semaines. L'équipe de Mickaël Hay a perdu 6 de ses 7 derniers matches de championnat de Pro B. Avant de recevoir Lille pour son dernier match de l'année 2021, l'entraîneur Deux-Sévrien se fixe un objectif à long terme qui à de quoi surprise.

Arrivé à Blois en cours de saison 2013-2014, Mickaël Hay s'est bâti une légende sur place. Pour autant, l'ancien coach de l'Elan Chalon explique que son départ n'est pas impossible.

"Ça fait partie du métier et ça ne me dérange pas de répondre à cette question. Très franchement, si les dirigeants pensent que c'est la solution de me remplacer, il n'y a pas d'état d'âme à avoir ! J'ai déjà tenu ce discours au président (Paul Seignolle) et au manager général (Julien Monclar). On a toujours su se dire les choses et ça ne change rien à nos relations qui sont excellentes. Le plus important, c'est le club, pas Mickaël Hay. J'ai ma part de responsabilité, dans le recrutement, dans ma façon de faire. Et dans l'immédiat, je suis comme tout le monde à l'ADA Blois, je dois me remettre en question. Quand on gagnait, je n'étais pas le meilleur entraîneur du monde; maintenant qu'on perd, je ne suis pas le plus nul. Il y a un juste milieu."