Mickaël Hay (Blois) : "On a été cohérent avec beaucoup d’intensité"

PRO B

Crédit photo : Romane Coadic

"L'important est de gagner, surtout qu'un match à domicile est toujours un peu piégeux. On a été cohérent avec beaucoup d'intensité." Pour la première journée de Pro B et sous les caméras de Sport en France, Blois a su imposer son collectif face à un Poitiers en reconstruction. Avec une évaluation collective totale de 124 contre 72 pour Poitiers, les hommes de Mickaël Hay ont livré une partie sérieuse et appliquée malgré quelques pertes de balles (18 au total) en début puis fin de rencontre.

Avec son équipe fétiche devant de 32 points à l’entame du dernier quart-temps, la Salle du Jeu de Paume a pu assister à un beau spectacle ! À noter le meilleur scoreur de la rencontre Cedric Bah qui termine avec 22 points, et l’excellent match de Mathis Dossou-Yovo qui fini le match avec 22 d’évaluation (14 points, 8 rebonds, 2 passes décisives en 18 minutes).

Les deux équipes se retrouveront lors des 32è de finale de la Coupe de France, ce mardi.

Voici la réaction de l'entraîneur Mickaël Hay :