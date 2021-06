Mickaël Hay prolonge à Blois, malgré l'intérêt de Chalon

La saison 2020-2021 de l'ADA Blois s'est terminée ce dimanche 20 juin, avec une large défaite à Lille (92-66). Après avoir été stoppée par la COVID-19, l'équipe de Mickaël Hay a enchaîné les matches mais n'a pas réussi à retrouver son niveau, échouant dans sa quête de montée en Jeep ELITE. L'absence de Tyren Johnson, qui n'a pas reçu le feu vert médical après avoir été touché par la COVID-19, a mis un coup au moral aux Blésois. Pour l'entraîneur Mickaël Hay, qui a fait le bilan de la saison dans La Nouvelle République, cela a grandement affecté son groupe.

Par rapport à la saison 2019-2020, largement dominée par l'Abeille des Aydes avant l'arrêt de la saison à la mi-mars, Blois a manqué de certains arguments.

"On a eu un manque criant d'adresse à 3-points (31,6% de réussite dans ce secteur, contre 38,1% et 39% pour Fos et Paris, les deux promus, NDLR). Et je ne m'y attendais pas tant que ça. Je savais qu'au poste 3, entre Mbaye et Sya, ça allait être délicat, mais j'attendais plus de certains. Beaucoup plus. On a été assez faibles dans ce domaine et cela nous a porté préjudice. J'attendais mieux de Tyren (Johnson), d'Alexis (Tanghe), de Thomas (Cornely), de Lamine (Sambe). Il nous a manqué cette bouffée d'oxygène de pouvoir écarter les défenses et mettre dedans."