Mis à l'essai, Ben Emelogu boucle le recrutement de Rouen

PRO B

Crédit photo : VTB League

L'effectif 2021/22 du Rouen Métropole Basket est désormais connu. Les Normands ont officialisé ce vendredi 30 juillet l'arrivée de la dernière pièce de leur puzzle, l'Américano-Nigérian Ben Emelogu (1,96 m, 26 ans). Sérieusement touché au genou lors du premier match 2020/21 avec son club d'Avtodor Saratov, en VTB League, ce poste 3 athlétique et bon shooteur a été éloigné des terrains toute la saison. Sans oublier que la précédente saison s'était terminée en mars 2019 pour les raisons que l'on connaît tous. Voilà presqu'un an et demi qu'Emelogu n'a plus joué. C'est pour cette raison que le club seinomain a mis le joueur à l'essai avant de prendre une décision définitive. Le coach normand, Alexandre Ménard, s'est exprimé sur le site du club.

Signature l

@BenEmelogu, dernière recrue du RMB pour la saison 2021/2022

d'infos ici : https://t.co/1UAoKl8sIT pic.twitter.com/JuSagdfSmj — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) July 30, 2021

« Joueur athlétique et adroit, Ben Emelogu n’a pas pu exprimer tout son talent la saison dernière en raison de la situation sanitaire et d’une blessure survenue en Russie dès le début du championnat. Défenseur émérite et joueur d’équipe, il arrive au RMB pour se relancer et montrer de quoi il est capable après une première saison en Eurocup avec Gdynia plus que prometteuse. Nous sommes très heureux d’accueillir un joueur revanchard, désireux de montrer qu’il est plus qu’un 3&D-player et qui arrivera, dans un premier temps, à l’essai. »

Au sortir d'un long cursus universitaire aux Etats-Unis (Virginie Tech en 2013/14 et Southern Methodist de 2014 à 2018), le natif de Dallas (Texas) a vécu sa première expérience professionnelle dans l'une des meilleurs équipes polonaise, Gdynia. Lors de la saison 2019/20, il a compilé 7,7 points à 42,2%, dont 38% à 3-points, 3,8 rebonds et 1,4 passe décisive en saison régulière. C'est surtout en EuroCup qu'il a fait apprécier son adresse derrière l'arc (8,7 points à 43,2% à 3-points et 4,2 rebonds en 21 minutes de jeu).

L'effectif de Rouen Métropole Basket pour la saison 2021-2022 :