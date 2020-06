Moins de non JFL à l'avenir en LNB ? Un groupe de travail étudie la question

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Voici une potentielle réforme qui s'annonce populaire. Lors de sa réunion de ce vendredi 5 juin, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a confirmé qu'un groupe de travail allait étudier "la réduction ou non des joueurs non JFL (joueurs formés localement) dans les équipes pro" de Jeep ELITE et Pro B.

Actuellement, une équipe de Jeep ELITE peut aligner six non JFL par rencontre (dont quatre extracommunautaires) et une équipe de Pro B quatre (dont un extracommunautaire). Ces chiffres pourraient donc baisser à l'avenir.

Ainsi, si le Plan Stratégique voté en 2018 est suspendu, le Comité Directeur de la LNB envisage de l'enrichir.