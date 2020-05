Mouhamed Diagne quitte le BC Souffelweyersheim

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mouhamed Diagne (1,98 m, 22 ans) ne portera pas les couleurs du BC Souffelweyersheim la saison prochaine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le club sur ses réseaux sociaux.

Après être passé par le centre de formation d'Orléans, le Sénégalais de 22 ans avait choisi le BCS pour lancer véritablement sa carrière professionnelle après deux années à Orléans où il a alterné entre l'équipe professionnelle en Pro B et la formation espoir évoluant en NM3. Le club alsacien ne disposant pas de centre de formation, il fallait que l'effectif de Stéphane Eberlin compte 4 joueurs de moins de 23 ans sous peine de reçevoir une amende de 25 000 euros par U23 manquant. Il tournait cette saison à 1,3 point à 32% de réussite aux tirs, 1,2 rebond et 0,6 passe décisive pour 1,8 d'évaluation en 7 minutes de jeu. Il devrait trouver un point de chute en Nationale 1 la saison prochaine.

Souffel' va devoir se mettre à la recherche de JFL U23 en plus de Louis Marnette et Timothé Vergiat. Les deux jeunes pourraient rejoindre un effectif déjà composé de Jason Bach et Sylvain Sautier qui ont resignés pour un an.