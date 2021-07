MVP de la finale du championnat suisse, Marquis Jackson est en passe de s'engager avec l'ALM Évreux

PRO B

Crédit photo : Fribourg Olympic

Alors que Neno Asceric a longtemps espéré conserver Austin Tilghman, meilleure évaluation de Pro B (19.4), il se serait finalement rabattu sur Marquis Jackson (1,83 m, 26 ans), champion de Suisse avec Fribourg et MVP des finales de play-offs, selon nos informations.

Le natif d’Akron (Ohio) a vécu une saison contrastée. Blessé à une cheville pendant une partie de la première moitié de saison, l’Américain s’est montré très performant ensuite, terminant même meilleur intercepteur de la ligue. En 17 matchs de saison régulière, le meneur a compilé 14,1 points à 50% aux tirs (dont 42,2% à 3-points), 2,2 rebonds, 4,4 passes décisives et 2,3 interceptions pour 16,8 d’évaluation en 27 minutes. Son niveau de jeu en phase finale a été identique avec 13,3 points à 46,6% aux tirs (dont 45% à 3-points), 4,3 rebonds, 4,6 passes décisives et 2 interceptions pour 17,1 d'évaluation en 32 minutes et 7 rencontres, faisant de lui le MVP des finales des play-offs.

Marquis Jackson et son trophée de champion de Suisse avec Fribourg (photo : Fribourg Olympic)

Comme son prédécesseur Austin Tilghman, l’ancien pensionnaire de l’Université d’Ohio Christian (NAIA) entre 2015 et 2017, avait dû attendre un an après la fin de son cursus d'étudiant pour découvrir le monde professionnel du basket. Pour ses débuts, ce poste 1/2 a pris son envol pour la Suède, à Nässjö précisément (2018/19). Avant de prendre part au championnat helvète avec Neuchâtel (2019/20), sous les ordres de Daniel Goethals, l'actuel coach d'Antibes.

À signaler que Marquis Jackson avait une option dans son contrat pour rester une année supplémentaire à Fribourg, club phare du pays (19 titres de champion). Mais il a préféré la décliner et aurait donné son accord à l’ALM Évreux afin d’évoluer dans un championnat d’un niveau supérieur.