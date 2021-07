MVP de Pro B, Parker Jackson-Cartwright signe à Bonn en Allemagne

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir affolé les compteurs en Pro B au Saint-Quentin Basketball, Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 25 ans) va découvrir l'Allemagne avec le Telekom Baskets Bonn la saison prochaine, a indiqué le club sur ses réseaux sociaux. Pour son premier exercice en France, le meneur "de poche" a créé la sensation en terminant MVP du championnat et en contribuant largement à la réussite du SQBB, troisième au classement final. En 34 rencontres, il tournait à 15,6 points, 3,3 rebonds, 7,2 passes décisives et 2,4 interceptions de moyenne pour 18,7 d'évaluation, faisant de lui le meilleur passeur et intercepteur du championnat. Auteur de quelques cartons, il avait notamment réalisé la meilleure performance de la saison en Pro B, avec 45 d'évaluation contre Lille en mars dernier.

Débarqué à Saint-Quentin lors de l'intersaison 2020, Jackson-Cartwright a effectué un cursus complet de quatre ans chez les Wildcats de l'Arizona (NCAA), où il a été rapidement mis en lumière tant pour son style feufolet que pour son rôle principal dans le film At All Costs. Après une saison écourtée par les blessures aux Knicks de Westchester, franchise de G-League affiliée aux Knicks, le meneur américain avait découvert l'Europe avec les Cheshire Phoenix, en Angleterre, avant de rejoindre Saint-Quentin. Après un titre MVP du championnat anglais en 2019-2020, un autre de MVP de Pro B en 2020-2021, Parker Jackson-Cartwright va découvrir la première division allemande et tenter de poursuivre sur sa très bonne dynamique avec le Telekom Baskets Bonn.