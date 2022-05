MVP du championnat Espoirs puis meilleur jeune de Pro B : le remarquable doublé de Clément Frisch

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Tout lui réussit, ou presque. Tout juste pourra-t-il regretter une finale du Mondial U19 laissée échapper dans le money-time contre les États-Unis, lui qui fut pourtant l'un des leaders de la phase finale. Mais un an après avoir été élu MVP du championnat Espoirs (23,5 d'évaluation avec la SIG), Clément Frisch (2,01 m, 20 ans) a décroché le trophée de meilleur jeune de Pro B.

Opposé à son coéquipier vice-champion du monde Lucas Ugolin (Nancy) et à Lucas Beaufort, le Denaisien a décroché la timbale. Au cours d'une saison galère pour les Dragons, l'Alsacien s'est imposé comme l'un des leaders du groupe nordiste de par sa polyvalence, ses capacités de facilitateur, son engagement et sa productivité (10,9 points à 49%, 4 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,3 interception pour 11,6 d'évaluation en 24 minutes).

Pour parachever une première vraie saison aboutie au niveau professionnel, Clément Frisch a toutefois un détail non négligeable à valider : le maintien de Denain. Or, à deux journées de la fin, les Dragons pointent à la 17e place du classement, avec un match aux allures de finale samedi contre Lille.

Être MVP du Championnat Espoirs c'est fort.

Être meilleur jeune de PROB l'année suivante, c'est très fort.



Médaillé d'argent à la Coupe du Monde U19 l'été dernier, continue son ascension fulgurante !#TrophéesLNB #PROB pic.twitter.com/cyXMCRJuqn — LNB (@LNBofficiel) May 6, 2022

Le palmarès du trophée de meilleur jeune de Pro B :