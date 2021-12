MVP en puissance de Pro B, Eric Washington quitte Aix-Maurienne pour l'Allemagne !

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Depuis le début de la saison de Pro B, il avait mis de nombreuses défenses à feu et à sang, lui qui était de loin le meilleur marqueur du championnat (21,4 points à 50%, 4 rebonds et 6,1 passes décisives en 9 rencontres, sans oublier ses 25,4 unités de moyenne en Leaders Cup). « Il a été vraiment impressionnant, c'est un récidiviste », avait ainsi résumé Benjamin Monclar, un soir où le meneur savoyard avait cumulé 31 points, 6 rebonds et 7 passes décisives contre Antibes.

Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Eric Washington (1,83 m, 28 ans) ne fera plus le bonheur de la Halle Marlioz, Aix-Maurienne ayant dû se résoudre à le libérer, contre indemnités de transfert. Devant se contenter jusque-là d'une carrière anonyme entre Chypre, la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie (dont une saison en deuxième division), l'Américain a souhaité saisir l'opportunité qui lui était donnée de faire un bond en avant. Ses énormes performances sous le maillot de l'AMSB lui ont ouvert les portes de la Bundesliga (direction Chemnitz, 8e de BBL, selon nos informations), quitte à faire une croix sur le trophée de MVP de Pro B, dont il faisait déjà partie du trio de favoris en compagnie de Stéphane Gombauld et Nic Moore (qui a lui rempilé pour deux ans avec Boulazac).

« Il y a quelques semaines notre meneur, Eric Washington, nous informait de sollicitations insistantes reçues et notamment d’un club de première division allemande souhaitant s’attacher ses services. Nous avons fait part à Eric et à ses conseils dans un premier temps de notre refus de le libérer, il nous paraissait important, pour de multiples raisons, à commencer par le respect de son contrat, qu’il puisse terminer la saison au sein d’Aix Maurienne Savoie Basket. A regret et malgré de nombreuses discussions, nous avons dû nous résoudre à le voir partir en janvier, car il n’est pas dans notre philosophie de conserver un joueur dont l’ambition personnelle ne correspond plus à l’esprit collectif du groupe, nous regrettons vraiment son choix qui va à l’encontre de l’intérêt du groupe mais nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles aventures. »

Le retour de Ramseyer

Belle surprise de la saison de Pro B avec son bilan de six victoires en dix rencontres, en partie grâce à Washington, Aix-Maurienne va donc devoir embaucher un nouveau meneur. Mais l'équipe savoyarde a déjà prouvé qu'elle était capable de s'en sortir sans son leader : le 17 décembre, les Aixois l'avaient emporté à Lille (70-69) alors que leur désormais ex-meneur était resté sur les rives du lac du Bourget.

En revanche, Emmanuel Schmitt pourra tout de même se réjouir d'une nouvelle : le retour annoncé de David Ramseyer. Opéré du pied, l'intérieur franco-suisse (lié avec Aix-Maurienne jusqu'en 2024) n'avait pas encore joué de la saison. Il était le meilleur élément de l'AMSB l'an dernier (15,2 points à 56% et 5,5 rebonds).