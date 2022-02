Myles Mack, clap final à Denain ?

PRO B

« On a un meneur de jeu qui ne met pas de rythme », peste Rémy Valin vendredi dernier à l'issue de la défaite à domicile contre Évreux (65-71). « C'est compliqué. Il joue en marchant, il n'est pas agressif. À un moment donné, stop quoi... » Un stop définitif à l'aventure de Myles Mack (1,78 m, 28 ans) à Denain ? Il semblerait bien que oui...

Hier soir, à la Halle Marlioz d'Aix-les-Bains, le natif du New Jersey n'est pas sorti du banc nordiste. 0 minute au compteur, après sa contre-performance ébroïcienne (5 points à 2/7, 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 balles perdues), « à deux de tension », marquée notamment par une passe sans contestation envoyée en tribunes dans le quatrième quart-temps.

Si ses statistiques ne sont pas déshonorables (11,5 points à 37%, 2,2 rebonds et 4,6 passes décisives), l'ancien joueur de Balikesir n'a pourtant plus gagné un seul match avec Denain depuis le 12 novembre, date de son coup d'éclat contre le SLUC Nancy (17 points et 10 passes décisives). Depuis, ses six dernières apparitions se sont soldées par autant de défaites. Et, actuellement relégables, les Dragons auraient décidé de se servir de Mack comme fusible. Selon nos informations, le club de la porte du Hainaut s'est d'ores et déjà mis en quête d'un nouveau meneur. Ce qui serait son troisième de la saison après James Washington III et donc Myles Mack, signé début octobre.