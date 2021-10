Myles Mack nouveau meneur de Denain

PRO B

Suite au départ de James Washington III, Denain (Pro B) cherchait un meneur. Rémy Valin l'a trouvé en engageant Myles Mack (1,75 m, 28 ans).

Formé dans son état natal du New Jersey, y compris en NCAA avec l'Université de Rutgers, il est depuis cinq ans sur le circuit européen. Après avoir effectué la présaison 2015-2016 avec le club lituanien de Dzukija, il a passé sa première saison professionnelle à Horsens au Danemark, avant de jouer pendant deux ans en Pologne puis deux autres en deuxième division turque. En 2020-2021 avec le club de Balikesir Buyuksehir Belediyespor, il tournait à 16,7 points à 45,8% de réussite à 3-points (dont 36% à 3-points), 2,8 rebonds, 6,3 passes décisives et 2,5 interceptions en 33 minutes. La saison précédente, il faisait plus fort encore avec 22 points et 9,1 passes décisives de moyenne, toujours en deuxième division turque.

Meneur scoreur et créateur de petite taille, comme beaucoup de postes 1 américains en Pro B par le passé, il va découvrir le championnat de France.