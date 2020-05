Nancy : Bastien Vautier devrait rester, Antony Labanca en renfort

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si Williams Narace est parti au Mans Sarthe Basket, Bastien Vautier (2,10 m, 21 ans) devrait faire comme Enzo Goudou-Sinha et rester au SLUC Nancy. Selon plusieurs sources, et notamment L'Est Républicain, la prolongation du pivot au club lorrain "serait bien engagée".

Pivot de grande taille à bon potentiel, Bastien Vautier a été moins utilisé (6,2 points à 66,7%, 4,5 rebonds, 0,6 contre et 2,4 fautes pour 9,8 d'évaluation en 15 minutes) qu'en 2018/19 (7,4 points à 56,9%, 6,9 rebonds, 1,2 contre et 2,3 fautes pour 12,6 d'évaluation en 18 minutes) mais conserve un impact et surtout un potentiel très intéressant.

Par ailleurs, le SLUC tient sa première recrue. Selon nos informations, c'est le super shooteur de Souffelweyersheim Antony Labanca (1,91 m, 25 ans) qui arrive. L'arrière shooteur quitte son Alsace natale mais reste dans l'Est de la France et en Pro B, après une grosse saison à titre individuel (10,1 points à 35,5%, 2,7 rebonds, 4 passes décisives et 2,6 balles perdues pour 9,1 d'évaluation en 28 minutes) et collectif.