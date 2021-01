Nancy : Julien Bestron remplace Julien Marbouré comme coordinateur sportif

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ancien membre du centre de formation du SLUC Nancy, Julien Bestron (34 ans) est revenu dans la région suite à sa fin de carrière de joueur, prématurée à cause d'une blessure. Reconverti dans les affaires mais non loin des parquets, l'ancien poste 4 shooteur va succéder au célèbre Julien Marbouré (photo) en tant que coordinateur sportif du club lorrain, rapporte L'Est Républicain. C'est lui qui va ainsi gérer toute la logistique de l'équipe professionnelle, de l'arrivée des recrues aux déplacements du groupe dans toute la France.