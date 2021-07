Nancy : Lucas Ugolin va prolonger pour 3 ans

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Auteur d'une deuxième partie de saison très intéressante où son temps de jeu a considérablement accru en raison des nombreuses blessures qui ont touché le SLUC Nancy, Lucas Ugolin (1,96 m, 19 ans) va prolonger son bail de 3 ans supplémentaires en Lorrain selon nos informations. Même si les négocations n'ont pas été si faciles, le joueur ayant hésité à partir.

Prometteur sur la deuxième partie de saison en #ProB et également très intéressant à la Coupe du Monde U19 avec les Bleuets, de par son insouciance et son énergie, Lucas Ugolin va rempiler au SLUC Nancy pour les 3 prochaines années. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) July 10, 2021

Son match déclic a eu lieu le 14 mai dernier face à Denain. En 19 minutes, l'ailier avait inscrit 18 points et volé 6 ballons pour 22 d'évaluation. La suite ? 16 points, 19 d'évaluation à Évreux le 18 mai, 18 points à 4/5 à 3-points à Souffelweyersheim le 25 mai ou encore ses 15 points, 4 passes décisives, 18 d'évaluation à Blois le 13 juin dernier. Une victoire du SLUC qui avait d'ailleurs privé l'ADA Blois de la montée en Betclic ELITE. Au final, le jeune ailier a tourné à 6,7 points à 51% aux tirs dont 44% à 3-points, 1,6 rebond et 0,9 interception pour 7 d'évaluation en 12 minutes. Bref, un premier exercice professionnel très prometteur, qui a ainsi conduit logiquement le SLUC Nancy à le prolonger sur le long terme.

Ses performances ont tapé dans l'oeil du sélectionneur de l'Équipe de France U19, Frédéric Crapez, puisqu'il est actuellement en Lettonie pour disputer la Coupe du Monde. Son énergie et sa défense font de lui un élément majeur des Bleuets, le Parisien tournant à 9 points, 2,6 rebonds et 1,2 passe décisive pour 9,6 d'évaluation en 20 minutes. Il est le 3e meilleur attaquant de l'équipe derrière Wembanyama et Strazel.

Lucas Ugolin se montre de plus en plus entre sa fin de saison avec Nancy et la Coupe du Monde U19 où il tentera de rallier la finale, ce soir, face à la Serbie (photo : FIBA)