Nancy : Ludovic Beyhurst et Lucas Ugolin absents à Saint-Vallier

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Touché par la grippe, le SLUC Nancy ne sera pas au complet ce samedi à Saint-Vallier. Le meneur Ludovic Beyhurst et l'ailier Lucas Ugolin sont forfait pour la rencontre annonce L'Est Républicain. Egalement touché plus tôt cette semaine, l'arrière Antony Labanca a repris l'entraînement ce jeudi. L'équipe de Sylvain Lautié est quatrième du championnat et se déplace chez le huitième. Les Dromois réalisent une très belle saison en tant que promu, avec 12 victoire après 23 journées.