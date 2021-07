Nancy : Mathis Keita, première recrue

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Mathis Keita (1,92 m, 29 ans) va jouer "chez lui". Natif de Thionville, le meneur de jeu français s'est engagé avec le SLUC Nancy.

Formé à l'INSEP, Keita a pris la direction des États-Unis pour poursuivre sa formation étudiante/sportive. D'abord joueur de l'Université de Gonzaga (NCAA I), il a traversé le pays pour rejoindre l'Université d'Indiana en Pennsylvanie (NCAA II) afin d'avoir du temps de jeu. Lancé par l'ALM Évreux (2014/16) où il a disputé la finale des playoffs, le fils d'Ahmadou Keita - joueur du SLUC entre 1992 et 1996 - a poursuivi sa carrière à Gravelines/Dunkerque (2016/17) en Jeep ELITE avant de redescendre en Pro B. À Roanne d'abord (2017/19) où il a disputé là aussi une finale de playoffs avant d'être sacré champion de France la saison suivante. Malheureusement, lors du dernier match de saison régulière à Caen, le poste 1/2 s'était rompu les ligaments croisés.

Pour se relancer, Keita a quitté Roanne en début d'année pour s'engager avec Poitiers, englué au fond du classement en Pro B. Si le club poitevin a été rétrogradé en Nationale 1 à l'issue de la saison, le Thionvillois s'est distingué - avec Laurence Ekperigin - avec ses 12,1 points, 3,7 rebonds et 5,1 passes décisives pour 13,2 d'évaluation en 28 minutes.

Pour compenser le départ d'Enzo Goudou-Sinha au Champagne Basket, le SLUC Nancy mise sur un joueur d'expérience, référencé en Pro B, apportant de l'énergie et de la stabilité aussi.

« Mathis a une très bonne expérience du haut de tableau de la Pro B. C’est un joueur très intelligent qui n’a pas peur d’assumer et prendre ses responsabilités, que ce soit en sortie de banc ou dans le cinq de départ. Ses qualités nous permettront de pouvoir bénéficier d’une excellente complémentarité avec Mérédis et Antony sur les postes 1 et 2 » a commenté Sylvain Lautié sur le site officiel du club.