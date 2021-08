Nancy a craqué contre Mons-Hainaut

PRO B

Avec seulement six joueurs professionnels aptes (Keita, Labanca, Houmounou, Walker, Nkaloulou et Gombauld), le SLUC Nancy a signé un deuxième quart-temps remarquable (31-12) contre l'équipe belge de Mons-Hainaut pour mener de 23 points (60-37) à la pause. Mais les joueurs de Sylvain Lautié se sont fait rattraper en deuxième mi-temps à Saint-Nicolas-de-Port avant de s'incliner 85-84, la tentative de panier de la victoire de Mathis Keita ayant été contrée. Opposés à une formation de Ligue des Champions (BCL) ayant déjà disputé trois matches de préparation, les Lorrains - qui avaient eux déjà affronté Metz et Anvers - auront montré de belles choses (19 passes décisives à la mi-temps), notamment Stéphane Gombauld (18 points, 28 d'évaluation).