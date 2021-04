Nancy a espéré Samardo Samuels

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

En quête d'un pigiste médical afin de remplacer Tyran de Lattibeaudiere, indisponible pour deux mois à la suite d'une sérieuse blessure à la cheville, le SLUC Nancy a bien cru tenir l'heureux élu en fin de semaine dernière. Tous les échos, conformément à l'annonce de Matthieu Marot, prévoyaient l'arrivée prochaine d'une vieille connaissance de François Peronnet : Samardo Samuels (32 ans), coaché par l'entraîneur lorrain pendant une majeure partie de la saison 2018/19 à Limoges.

Mais selon nos informations, l'ancien éphémère intérieur de Roanne (un seul match avec la Chorale le 7 mars 2020) ne devrait pas débarquer à Gentilly. Actuellement en deuxième division israélienne où il domine les débats sous les couleurs du Maccabi Hod Hasharon (16,7 points à 51%, 8,1 rebonds et 2,1 passes décisives en 15 rencontres), le Jamaïcain est bloqué en Israël par des problèmes de visa, ce qui risque bien d'empêcher le championnat de Pro B de s'enrichir d'un CV prestigieux pour la division : trois saisons NBA avec les Cleveland Cavaliers et 74 apparitions en EuroLeague sous les couleurs de Milan et Barcelone (avec une pointe à 47 d'évaluation lors du Top 16 en 2015). Par conséquent, le SLUC travaille désormais activement sur d'autres pistes.