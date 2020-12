Nancy choisit Andell Cumberbatch

PRO B

Crédit photo : FIBA

Yannick Franke ayant demandé à quitter le navire pour l'équipe polonaise de Lublin, le SLUC Nancy devait retrouver un ailier au statut cotonou. Fidèle à sa tradition de privilégier des joueurs déjà connus de la Pro B, le club lorrain a engagé l'ailier américano-jamaïcain Andell Cumberbatch (1,96 m, 27 ans).

L'ancien de St Bonaventure (NCAA) est passé par la Pro B en 2018/19. À l'époque, il portait les couleurs de Vichy-Clermont. Au sein d'une équipe compétitive (quart de finaliste des playoffs d'accession), il avait tourné à 12,8 points à 48%, 5,4 rebonds et 2,8 passes décisive pour 14,3 d'évaluation toutes compétitions confondues. Dans la foulée de son expérience auvergnate, le natif du New Jersey a signé à Bruxelles où il a été bien plus en vue en FIBA Europe Cup (12,3 points et 11,3 rebonds) qu'au sein du championnat belge, où il a dû se contenter de 7,1 points et 5,6 rebonds de moyenne.

« Andell va nous apporter une densité physique et athlétique au sein de notre équipe », s'est réjoui le directeur sportif Sylvain Lautié. « Sa polyvalence nous permet d’être constamment performant. Il est le type de joueur qui passe rarement à côté d’un match, puisque son jeu complet lui permet d’être toujours utile pour le bien de l’équipe. »



Après des expériences en République tchèque, en Autriche, à Chypre et en Israël, il retrouve donc pour la première fois de sa carrière professionnelle un championnat qu'il connait déjà. Avec l'ambition d'accéder au niveau supérieur, la Jeep ÉLITE, un niveau qu'il n'a encore jamais atteint.