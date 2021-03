Nancy choisit Ferdinand Prénom pour remplacer Vincent Vent

PRO B

Crédit photo : Jules Roche

Après quasiment deux ans sans compétition, Ferdinand Prénom (2,03 m, 30 ans) s'apprête à retrouver les parquets. A conditions de réussir les examens médicaux, l'ancien intérieur de Dijon, Hyères-Toulon, Boulogne-sur-Mer et Roanne sera le remplaçant médical de Vincent Vent au SLUC Nancy selon nos informations.

De retour en Pro B, deux ans après

Blessé au genou (lésion méniscale) contre Rouen le 5 mars 2019, Ferdinand Prénom était revenu en toute fin de saison, pour jouer 9 minutes lors du dernier match de la saison de la montée de la Chorale. Mais à la reprise de la saison 2019-2020, la visite médicale a révélé que le Parisien devait passer sur la table d'opération. Et s'il s'est entraîné trois mois avec l'effectif Espoirs, il n'a pas eu le temps de retrouver la compétition, notamment à cause de l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020.

Vraie présence près du cercle, joueur très doué offensivement et personnalité très appréciée, tant dans les vestiaires que par les fans, le champion d'Europe U20 2010 pourrait être une sacrée plus value pour l'équipe de François Peronnet dans la lutte pour la montée en Jeep ÉLITE. S'il est déclaré apte à jouer bien sûr.