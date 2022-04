Nancy corrige Saint-Chamond et garde espoir pour le titre

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

On se serait bien passé de cette défaite, du côté SCBVG. Le leader a été corrigé (71-86) par son dauphin, le SLUC Nancy, à la Halle Boulloche. A quatre journées du terme de la saison régulière, les Nancéens n'ont qu'une petite victoire de retard (22 succès contre 23 pour leurs adversaires du soir) sur les joueurs d'Alain Thinet. Les Lorrains ont imposé leur dimension physique aux Couramiauds, Mathieu Boyer (22 points, 11 rebonds) ayant été le seul à pouvoir répondre pendant une longue partie du match. Limité à un pauvre 5/24 à 3-points, Saint-Chamond a été asphyxié par l'engagement défensif du SLUC. De quoi donner du rythme de l'autre du terrain à Caleb Walker (23 points, 28 d'évaluation), Mathis Keita (14 points et 10 passes décisives pour 28 d'évaluation) ou à Stéphane Gombauld (15 points, 18 d'évaluation) : le danger est venu de partout chez l'équipe de Sylvain Lautié. Saint-Chamond, qui pensait certainement finir le travail plus facilement, aura désormais la pression : il faudra éviter tout faux-pas lors des quatre dernières journées. Car Nancy arrive bien lancé...

Chalon retrouve la victoire



Pour compléter le podium, on retrouve l'ADA Blois (18 victoires et 11 défaites). S'ils ne peuvent espérer aller plus haut au classement, leur victoire 81-69 au Jeu de Paume contre Denain leur permet de consolider leur place sur la troisième marche du podium. Les Blésois ont attendu le dernier quart-temps pour définitivement repousser les dragons denaisiens (21-13). Le dernier venu Kentan Facey a été précieux (14 points et 7 rebonds et 17 d'évaluation). Ce n'est pas le seul à s'être illustré pour l'ADA. Timothé Vergiat a été crucial en sortie de banc du haut de ses 20 unités (7/12 au tir dont un très propre 6/9 à 3-points) et ses 17 d'évaluation. Clément Frisch, le jeune ailier-fort prêté par Strasbourg, a inscrit 17 points à 8/14 aux tirs.

Quatrième, l'Elan Chalon a pris le meilleur sur Aix-Maurienne 87-65 au Colisée et met fin à sa série de cinq défaites. Là encore, il aura fallu attendre la deuxième partie de match pour voir Chalon prendre les manettes de la rencontre (23-11 dans les dernières dix minutes). Les hommes de Maxime Pacquaut ont sanctionné des visiteurs trop permissifs (26/37 pour l'Elan à 2-points) dans la raquette. Les Bourguignons se sont appuyés sur leur meneur Desi Washington (21 points, 18 d'évaluation), un Mickaël Gelabale saignant pour son retour (18 points et 6 rebonds et 28 d'évaluation) mais aussi sur Rolands Freimanis (18 points à 8/18).

Vichy, comme Blois, s'est longtemps fait peur avant de se reprendre en fin de rencontre. Contre une équipe de Rouen d'ores et déjà reléguée en Nationale 1 mais qui veut bien finir sa saison, la JAV s'est imposée 87-80 sur son parquet. Longtemps, le RMB de Lucas Bourhis (25 points) a été devant. Mais les problèmes de faute de Filip Adamovic - qui s'est blessé, visiblement au genou, dans les derniers instants du match sur une pénétration -, Marcus Gomis et Brice Dessert ont eu un impact néfaste pour l'équipe de Ludovic Pouillart, qui se présentait avec une rotation réduite (Benoit Injaï était forfait car touché au poignet). Après un mauvais départ (2-14), Vichy - également privé de plusieurs joueurs (Bronchard, Ceci-Diop et Fisher) - a élevé son nveau de jeu et s'est rangé derrière un Dominez Burnett au four et au moulin (25 points à 7/11 au tir, 9 rebonds, 6 passes décisives pour 33 d'évaluation) pour faire la différence dans le dernier quart-temps. Vichy reste toujours bien placé dans le top 9 avec 16 victoires pour 13 revers.

Le reste de la 30e journée de Pro B se jouera ce dimanche 24 avril, dans l'après-midi.

Les résultats des matches de Pro B du vendredi 22 avril :