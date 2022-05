Nancy détrône Saint-Chamond, Boulazac tout proche du maintien

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Nancy est le nouveau leader de Pro B ! Avec un cours succès sur le RMB (98-93), les Nancéiens prennent la place de Saint-Chamond et peuvent se permettre de rêver du titre. Pourtant, ce n'était pas joué, contre le bon dernier du classement. Le SLUC a eu besoin d'un run de 13-0 dans le second quart-temps pour reprendre les manettes du match. Stéphane Gombauld a une nouvelle fois dominé les débats, avec 24 points et 6 rebonds, pour un solide 29 d'évaluation. Les hommes de Ludovic Pouillart se sont battus tout le match pour accrocher son adversaire et partir avec la tête haute. L'international espoir français Brice Dessert a livré une très belle prestation, en terminant la partie avec 29 unités accompagnées de 9 prises pour 30 d'évaluation. Son meilleur match de la saison.

Boulazac et l'ASA prennent une option pour le maintien

On peut enfin commencer à respirer, dans le Périgord. Le BBD a dominé Tours 101-91 à Monconseil, un concurrent direct au maintien. Les visiteurs ont mieux démarré la rencontre (23-12), ce qui leur a permis d'aborder le reste de la partie avec sérénité. Ils ont été en mesure de sanctionner à longue distance (12/23) ainsi que de faire tourner la gonfle : quatre joueurs terminent à plus de 15 points. En leader technique, Nic Moore s'est une nouvelle fois illustré avec ses 18 points et ses 22 d'évaluation. Ivan Fevrier l'a parfaitement secondé (17 points) et Bathiste Tchouaffe avait fait très mal aux Tourangeaux en première mi-temps (11 points sur cette période). Alexandre Menard n'est plus qu'à une victoire de s'assurer un maintien en Pro B. Pour Tours, orphelin de Marques Townes, il faudra réagir.

L'ASA de son côté s'est offert Chalon en prolongation (92-88) au Colisée et se retrouve désormais... neuvième à une victoire des play-offs. C'est Strahinja Gavrilovic qui a enfilé le costume d'homme du match : 26 points, 10 rebonds et 30 d'évaluation pour le Serbe, arrivé au club il y a trois semaines. Après son game winner lors de la dernière journée Anthony Racine s'est une nouvelle fois senti inspiré en sanctionnant de loin (19 points à 4/9 à 3-points). Il y a a de quoi se mordre les doigts pour l'Elan : le 10/21 aux lancers-francs va sûrement rester en travers de la gorge. Desi Washington s'est loupé (9 points, 4/16 aux tirs dont 1/7 à 3-points), et le 5 majeur de l'Elan a manqué de rigueur défensive pour pouvoir s'imposer ce mardi 4 mai.

En haut du tableau, Evreux et Saint-Quentin assurent

Où s'arrêtera Evreux ? Le club normand marche sur l'eau et confirme son onzième succès d'affilé contre Saint-Chamond sur la plus petite des marges (79-78). Le SCBVG a eu une panne d'adresse dans le second quart-temps (21-13) et perd donc sa première place au classement. Le bourreau de Saint-Chamond se nomme Fabien Paschal, qui aura dominé Mathieu Boyer (limité à 17 minutes de jeu) de la tête et des épaules (23 points, 7 rebonds et 22 d'évaluation). La soirée d'Evreux n'est pas parfaite, malgré cette superbe victoire : Bangaly Fofana est sorti prématurément, touché à la cheville après seulement quatre minutes passées sur le terrain. Mathieu Guichard, quant à lui, aura fait tout ce qu'il pouvait pour s'adjuger la victoire (17 points, 7 rebonds, 7 passes décisives). Cette victoire pourrait peut-être peser dans la course au titre de meilleur entraîneur de l'année, Asceric et Thinet faisant tous deux partie des finalistes.

Julien Mahé, meilleur coach de l'exercice précédent n'a pas eu à livrer grande bataille, avec son équipe Picarde. A Vichy, le SQBB l'emporte 87-71 avec un excellent Deane Williams (24 points, 5 rebonds, 27 d'évaluation). Kendall Anthony a eu une soirée plus compliquée, ayant du mal à régler la mire (11 points à 3/10 aux tirs). La JAV passe désormais à la huitième place de Pro B et va devoir jouer sérieusement jusqu'à la fin pour sécuriser cette dernière. Les 22 points de Dominez Burnett n'ont pas suffi à faire basculer la rencontre. Ils rencontreront Saint-Chamond le 7 mai 2022.

En bas du tableau, Lille, Denain et Tours vont devoir batailler

Alors qu'ils semblaient loin d'être inquiétés dans la course au maintien, les Lillois se font de grosses frayeurs et glissent à la 14e place du classement (13 victoires, 19 défaites) après leur défaite 91-83 contre Antibes. Ils avaient pourtant bien entamé la rencontre, ne laissant aucun tir ouvert à leurs adversaires. C'est Temidayo Yussuf et son expérience qui ont permis aux Sharks de ne pas sombrer. Mais en deuxième mi-temps, Tim Derksen s'est réveillé et termine la partie à 20 points, 5 rebonds 4 passes décisives, 3 interceptions pour 22 d'évaluation. Viacheslav Petrov a fait beaucoup de bien avec son adresse longue distance (15 points, 3/5 de loin), qui a permis à Antibes de trouver des ouvertures dans la raquette. Jean-Victor Traoré et Thomas Hieu-Courtois ont été les hommes forts pour Lille (respectivement 14 et 21 points). Les Red Giants vont jouer deux matchs importantissimes contre Denain et Boulazac pour clore la saison.

Denain, qui s'est aussi incliné, à Saint-Vallier cette fois (91-75). La grosse première mi-temps des locaux ont eu raison des Dragons (56-38). Dominés au rebond (37-23), les hommes de Rémy Valin sont désormais les premiers non relégables du championnat. Demond Watt aura joué de son expérience pour afficher une très solide ligne statistique : 11 points, 15 rebonds, 2 passes décisives pour 23 d'évaluation. Pape Beye a bien aidé en sortie de banc (16 points à 5/5 aux tirs en 19 minutes). La fin de saison s'annonce plus tranquille dans la Drôme.

Autre équipe à 13 victoires, Quimper chute de peu contre Blois. L'UJAP a tenu toute la rencontre, mais n'a pas eu le supplément d'âme pour réaliser le hold-up. Ils ont été incapables de sanctionner à 3-points (3/17). L'ADA s'en est remis à Zeke Moore et ses 22 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 22 d'évaluation pour repartir avec la victoire. Thomas Cornely, finaliste dans la course au MVP, a réalisé un match en demie teinte (6 points, 1/2 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes décisives). Sur le banc, Mbaye Ndiaye et Timothé Vergiat se sont imités en terminant la rencontre à 13 unités.





