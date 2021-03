Nancy et Paris restent maîtres à domicile

PRO B

Nancy n'a pas manqué l'occasion de se rapprocher du trio de tête en s'offrant les Nantais à domicile dans un match marqué par la blessure à la cheville de Xavi Forcada et la maladresse chronique du NHB, vaincu 66-58.

Devancés en premier quart-temps (22-16), les Nantais étaient bien revenus grâce aux 3 points de Terry Smith, Ludovic Negrobar pour égaliser à 32-32 à la pause puis pour passer brièvement devant au retour des vestiaires (36-37).

La sortie de Xavi Forcada a stoppé le NHB dans son élan, et le Sluc en a profité pour reprendre les commandes, sur un 9-0 pour boucler le troisième quart-temps (45-37) puis suite aux coups d'éclat du trio Goudou-Sinha-De Lattibeaudière-Vautier, entre les deux missiles à 3 points des deux premiers et l'apport précieux du pivot français dans la raquette des deux côtés du parquet (57-47). Depuis la ligne des lancer-francs, Enzo Goudou-Sinha a fait preuve de sang-froid pour assurer aux Lorrains un succès sur le score de 66 à 58.

Les stats du match

Paris en maîtrise face à Denain

Les Parisiens ont pour leur part dû s'employer pour venir à bout d'une équipe de Denain qui a couru après le score mais n'a rien lâché. Lancés par le trio Barbitch-Sleva-Kamagaté en début de deuxième quart-temps, les locaux sont ainsi passés à +11 sur un panier signé Juhann Begarin (37-26). Par deux fois, les Denaisiens du tandem Skara-Ndow (20 et 19 points) ont participé à ramener Denain dans le coup, Chris-Ebou Ndow réduisant l'écart à -4 en milieu de troisième quart-temps (54-50).

Paris Basketball a alors passé un run décisif, un 18-4 entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps et marqué par les 3-points de la paire Boatright-Boungou-Colo et les dunks de l'intenable Ismaël Kamagaté (14 points à 7/7 au tir, 6 rebonds). Ce dernier a remis le couvert avec deux paniers de suite pour porter la marque à 78-59. Le 12-0 qui a suivi en faveur de Denain n'a pas suffi à bousculer les coéquipiers d'Amara Sy, auteur du dunk de la victoire dans la foulée pour sceller la victoire des siens (80-72).

Les stats du match