Nancy fait appel à Jean-Frédéric Morency

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Charles Nkaloulou arrêté pour 4 à 6 semaines à cause d'un claquage, le SLUC Nancy s'est mis en quête d'un remplaçant médical. Selon nos informations, le club lorrain s'est tourné vers l'ailier-fort Jean-Frédéric Morency (2,00 m, 30 ans).

Joueur de Boulazac ces trois dernières saisons (4,3 points à 57,1% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds en 17 minutes en Betclic ELITE en 2020-2021), il n'avait pas retrouvé de club jusqu'ici pour le moment cette saison, même s'il a gardé la forme en prenant part aux entraînements du Paris Basketball. S'il venait bien à signer, il pourra apporter son expérience et son engagement lors de la Leaders Cup Pro B et le début de la saison régulière, à une équipe privée de trois intérieurs (Nkaloulou, Ajayi et Vent).