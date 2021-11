Nancy impressionne ; Sylvain Lautié veut "gérer les ego"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Si le SLUC Nancy a été surpris par Tours pour sa première à domicile en championnat le 23 octobre dernier, l'équipe impressionne en ce début de saison de Pro B. Les Lorrains ont gagné 9 de leurs 10 matches toutes compétitions confondues (championnat, Leaders Cup et Coupe de France). Il faut dire que le nouvel entraîneur Sylvain Lautié a construit une équipe faite pour les spécificités de la Pro B, avec de nombreux connaisseurs de la division, et un potentiel physique et athlétique certain, à l'image de l'ailier Caleb Walker. Après la belle victoire sur le parquet d'Aix-Maurienne, Sylvain Lautié a expliqué à L'Est Républicain quel cheminement devait suivre son groupe pour rester parmi les meilleurs de la ligue :

"Ma plus grande crainte en tant que coach, lorsque vous avez une belle équipe, c’est de mal gérer les ego. Il faut faire en sorte que chacun comprenne qu’il y a des rotations dans le scoring. Que ça tourne, à l’image de ce qu’a fait Antony (Labanca) ce (vendredi) soir, alors qu’on ne l’avait pas vu depuis quelques matches. Il faut que chacun soit patient. Patient sur l’ensemble d’un match et sur l’ensemble d’une saison, pour attendre son tour. En Pro B, il faut être humble. Et l’humilité, c’est aussi savoir attendre son tour et ne pas jouer à un contre deux. Pour nous le staff, c’est ça le plus gros travail."

Nancy enchaîne avec un déplacement à Quimper ce vendredi. Après leur défaite à Blois, les Béliers devraient être revanchards. Voilà un bon test pour les hommes de Sylvain Lautié.