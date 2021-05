Nancy perd gros face à Lille, Vichy-Clermont enchaîne à Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Euphoriques après leur fin de match victorieuse face à Quimper vendredi (62-50), voilà les Nancéiens troisièmes ce dimanche, à égalité avec Blois et derrière Fos-sur-Mer, désormais seul leader avec deux matchs d'avance.

Le Sluc a été surpris par l'agressivité du trio Kelly-Curier-Odiakosa en première mi-temps et le LMB a alors compté 16 points d'avance (22-38). Malgré les efforts de Ron Lewis et Omari Gudul puis de la paire Goudou-Sinha-Houmounou de loin, les Lillois ont tenu bon et ont gardé l'avantage jusqu'à la fin avec un dernier panier de Dinma Odiakosa (11 points), un lancer de Raijon Kelly (19 points) et deux de Gaylor Curier (21 points) pour assurer la victoire (70-75).

A Saint-Chamond, Vichy-Clermont a pour sa part décroché un nouveau succès sur le score sans appel de 96-67, avec Daniel Utomi (20 points à 3/6 à 3 points, 4 passes décisives) et Thomas Cedi-Diop (20 points à 4/6 de loin, 6 rebonds, 3 passes décisives) en leaders offensifs. James Washington s'est quant à lui distingué avec 11 passes décisives.