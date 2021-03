Nancy perd Vincent Vent pour la fin de saison

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le SLUC Nancy va devoir faire sans Vincent Vent (2,07 m, 23 ans) pour la fin de saison. Le pivot est arrêté six mois nous a-t-il indiqué. L'ancien joueur d'Orléans et Souffelweyersheim souffre de la maladie de Haglund, une déformation au niveau du talon, qui entraîne des douleurs au tendon d'Achille, et qui nécessite une opération.

Arrivé l'été dernier en Lorraine, l'ancien joueur de Torrelodones (Espagne) tournait à 6,6 points à 46,4% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 3,1 fautes pour 7,2 d'évaluation en 19 minutes.