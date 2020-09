Nancy prend le meilleur sur Châlons-Reims

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SLUC Nancy

Le SLUC Nancy s'est imposé de 14 points (78-64) contre Châlons-Reims ce mardi soir en match de préparation. Face à une équipe qui venait juste d'intégrer l'ailier Travis Leslie et le pivot Jimmie Taylor, les Couguars ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps (27-9) pour faire la course en tête. La formation de François Peronnet a donné 28 passes décisives et a compté sept joueurs entre 8 et 13 points.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques