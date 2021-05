Nancy remporte le choc de la soirée face à Quimper

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il aura fallu une grosse fin de match et deux paniers à 3 points décisifs d'Antony Labanca (14 points) pour que le leader nancéien conserve sa première place face à son dauphin quimpérois. La tension a été palpable dans ce choc au sommet et Quimper a longtemps réussi à déjouer les plans des Lorrains.

Mais la machine quimpéroise s'est brusquement enrayée dans le dernier acte (20-6) et Nancy en a profité pour finir fort. Après les deux paniers à 3 points d'Antony Labanca (54-50), Ron Lewis et Mérédis Houmounou ont trouvé les ressources pour aller scorer près du cercle et Nancy a scellé le suspense sur une dernière contre-attaque conclue par Andell Cumberbatch (62-50).

La bonne opération pour Fos-sur-Mer et Saint-Quentin

Fos-sur-Mer a pour sa part profité de son cinquième succès de suite, décroché à Lille, pour ravir la deuxième place aux Béliers (75-80). Les Fosséens ont notamment pu compter sur un Nik Caner-Medley presque parfait (11/12 au tir, 5 rebonds, 0 ballon perdu, 33 d'évaluation) et un Edouard Choquet précieux à 3 points dans le dernier acte. De son côté, Saint-Quentin a vaincu Souffelwseyersheim avec un autre intérieur qui s'est distingué avec 27 points et 5 rebonds : Lien Phillip (88-81).

A noter également le succès de Poitiers, toujours bon dernier, à Evreux en prolongation (88-90) tandis que Denain est allé gagner à Antibes sur un buzzer-beater signé Stephen Brown, le meneur ayant fait exprès de rater son deuxième lancer pour essayer de générer une dernière possession. Avec succès puisque Chris Ebou-Ndow a pris le rebond offensif, le 16e de la soirée pour Denain, et Stephen Brown a donc inscrit un panier à 3 points au buzzer dans la foulée (68-69).

Résultats :